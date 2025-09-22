BER: Nach Cyberangriff »keine Entwarnung«

Berlin. Wegen der anhaltenden Folgen eines Cyberangriffs und Rückflügen Tausender Marathonläufer rechnet der Berliner Flughafen am Montag erneut mit Verspätungen und weiteren Problemen. Mit 95.000 Passagieren würden viel mehr Menschen erwartet als an einem normalen Montag mit 75.000 bis 85.000, sagte ein Sprecher der dpa. Es sei nicht klar, wann die technischen Probleme beim Einchecken und der Gepäckabgabe behoben seien. »Es gibt noch keine Entwarnung.« Seit Sonnabend hatten die vier Flughäfen Berlin, Brüssel, Dublin und London-Heathrow Probleme bei der Passagierabfertigung gemeldet. (dpa/jW)