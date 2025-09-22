Vonovia-Chef für »intelligente« Regulierung

Berlin. Der Vorstandsvorsitzende des Wohnungskonzerns Vonovia, Rolf Buch, hat sich für eine Regulierung des Mietmarktes ausgesprochen. Politik und Markt könnten »ganz offensichtlich nicht so schnell, wie es nötig wäre, den Mangel beheben«, sagte er der Welt am Sonntag. Eine neue Regulierung müsse aber »intelligent« sein. »Man könnte überlegen, eine Preisbremse auch ans Einkommen zu koppeln«, sagte er der Zeitung. Mit digitalen Datenbanken sei das machbar. Beim derzeitigen Modell der Mietpreisbremse würden immer häufiger auch Gutverdiener von regulierten Mieten profitieren. Buch sagte der Zeitung, eine Gemeinde, die die Mietpreisbremse anwende, sollte eine Bauverpflichtung bekommen. Der Chef des größten Wohnungskonzerns in Deutschland könnte auch mit gutem Beispiel bei der Mietsenkung vorangehen. Aber davon ist bisher nichts bekannt. (AFP/jW)