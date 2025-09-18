Tarifabschluss in Leiharbeitsbranche

Berlin. Für rund 650.000 Leiharbeiter in Deutschland gibt es einen Tarifabschluss: Ihre Entgelte steigen ab 2026 in drei Stufen um insgesamt 8,99 Prozent. Darauf haben sich der Gesamtverband der Personaldienstleister und die DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit verständigt, wie beide Seiten am Sonnabend bekanntgaben. Der neue Entgelttarifvertrag läuft ab Oktober zwei Jahre und betrifft nach Gewerkschaftsangaben mehr als 90 Prozent der Leiharbeiter in Deutschland. Laut DGB seien mit diesem Ergebnis »für die kommenden zwei Jahre deutliche Reallohnsteigerungen« gelungen. Von der Kapitalseite hieß es, man habe bis an die Schmerzgrenze verhandelt. »Das Ergebnis ist fair und haltbar: drei Stufen, klare Perspektive, lange Ruhe.« (dpa/jW)