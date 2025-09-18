Gegründet 1947 Donnerstag, 18. September 2025, Nr. 217
Aus: Ausgabe vom 18.09.2025, Seite 15 / Betrieb & Gewerkschaft

IG Metall bei Tesla fordert Weihnachtsgeld

Grünheide. Die IG-Metall-Fraktion im Tesla-Betriebsrat hat das Unternehmen aufgerufen, allen Beschäftigten ein Weihnachtsgeld von mindestens 1.500 Euro zu zahlen. »Das haben wir uns verdient«, erklärten die »IG Metall – Tesla Workers« am Montag. »Wir erarbeiten die Gewinne. Also haben wir auch Anspruch auf unseren gerechten Anteil.« Dafür sammeln die Gewerkschafter nun im gesamten Werk in Grünheide Unterschriften auf Weihnachtspostkarten. (jW)

