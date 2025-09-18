IG Metall bei Tesla fordert Weihnachtsgeld
Grünheide. Die IG-Metall-Fraktion im Tesla-Betriebsrat hat das Unternehmen aufgerufen, allen Beschäftigten ein Weihnachtsgeld von mindestens 1.500 Euro zu zahlen. »Das haben wir uns verdient«, erklärten die »IG Metall – Tesla Workers« am Montag. »Wir erarbeiten die Gewinne. Also haben wir auch Anspruch auf unseren gerechten Anteil.« Dafür sammeln die Gewerkschafter nun im gesamten Werk in Grünheide Unterschriften auf Weihnachtspostkarten. (jW)
