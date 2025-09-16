Gegründet 1947 Dienstag, 16. September 2025, Nr. 215
Aus: Ausgabe vom 16.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Google: Erste Klage wegen KI-Überblick

Washington. Die KI-Zusammenfassungen vor den regulären Suchergebnissen bei Google haben dem Internetkonzern die erste Klage eines großen Medienunternehmens eingehandelt. Das US-Verlagshaus Penske Media, Verleger etwa von Rolling Stone und Hollywood Reporter, wirft Google vor, mit der Funktion ein Monopol bei der Websuche zu missbrauchen. Nutzer würden wegen der Kurzfassungen oft nicht mehr die eigentlichen Websites aufsuchen, weshalb Werbeeinnahmen wegbrechen würden. Google wehrt die Vorwürfe ab und verweist auf Nutzerpräferenzen. (dpa/jW)

