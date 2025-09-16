Aldi steckt Milliarden in britisches Filialnetz

London. Die britische Tochter des Discounters Aldi will ihre Expansion mit Milliardeninvestitionen vorantreiben. So soll Aldi UK in den kommenden zwei Jahren 1,6 Milliarden Pfund Sterling (rund 1,9 Milliarden Euro) investieren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zuletzt wurden eher ernüchternde Ergebnisse berichtet: Der operative Gewinn brach 2024 um 21 Prozent auf 435,5 Millionen Pfund Sterling ein. Gründe seien Preissenkungen, Investitionen in die Infrastruktur und höhere Löhne gewesen. Aldi ist derzeit die viertgrößte Supermarktkette in Großbritannien. (Reuters/jW)