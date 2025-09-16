China will Erneuerung von Produktionsanlagen

Beijing. Der chinesische Präsident Xi Jinping fordert ein Ende des ruinösen Preiswettbewerbs im Land und den »geordneten Ausstieg« aus veralteten Produktionsanlagen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Montag unter Berufung auf die Parteizeitschrift Qiushi. Demnach spricht der Präsident von einem »destruktiven Wettbewerb«, dem wirksam begegnet werden müsse. Er drängte auf strengere Regulierung des Handlungsspielraums lokaler Verwaltungen bei der Förderung der Wirtschaftsentwicklung. Ferner sollten die Industrieverbände eine größere Rolle bei der Selbstregulierung und der Steigerung der Produktqualität spielen. (Reuters/jW)