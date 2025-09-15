Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

US-Ministerium bedauert Hyundai-Razzia

Seoul. Das US-Außenministerium hat nach südkoreanischen Angaben die Razzia der Einwanderungsbehörde in einem Hyundai-Werk im Bundesstaat Georgia und die anschließende Festnahme von mehr als 300 Arbeitern bedauert. Sie waren etwa eine Woche lang in einer Hafteinrichtung festgehalten worden. Am Freitag kehrten sie nach Hause zurück. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro