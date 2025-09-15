US-Ministerium bedauert Hyundai-Razzia

Seoul. Das US-Außenministerium hat nach südkoreanischen Angaben die Razzia der Einwanderungsbehörde in einem Hyundai-Werk im Bundesstaat Georgia und die anschließende Festnahme von mehr als 300 Arbeitern bedauert. Sie waren etwa eine Woche lang in einer Hafteinrichtung festgehalten worden. Am Freitag kehrten sie nach Hause zurück. (Reuters/jW)