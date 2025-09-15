Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
US-Ministerium bedauert Hyundai-Razzia
Seoul. Das US-Außenministerium hat nach südkoreanischen Angaben die Razzia der Einwanderungsbehörde in einem Hyundai-Werk im Bundesstaat Georgia und die anschließende Festnahme von mehr als 300 Arbeitern bedauert. Sie waren etwa eine Woche lang in einer Hafteinrichtung festgehalten worden. Am Freitag kehrten sie nach Hause zurück. (Reuters/jW)
