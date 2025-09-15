Australien investiert in Atom-U-Boote

Perth. Australien hat Milliardeninvestitionen in Werftanlagen für atomgetriebene U-Boote angekündigt. In den kommenden zehn Jahren stelle die Regierung umgerechnet 6,8 Milliarden Euro bereit, um die Henderson-Werft in der Nähe von Perth auszubauen, teilte Verteidigungsminister Richard Marles am Sonnabend mit. Vorgesehen sind demnach der Bau von Trockendocks und Einrichtungen zum Bau von Schiffen. Australien will sich im Rahmen der als AUKUS bezeichneten Militärallianz mit den USA und Großbritannien bis zum Jahr 2040 mindestens drei atomgetriebene U-Boote der »Virginia«-Klasse beschaffen. Danach will das Land eigene U-Boote bauen. (AFP/jW)