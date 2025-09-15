Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 5 / Inland
Mobile Arbeit im Urlaub verbreitet
Hamburg. Rund jeder vierte Beschäftigte arbeitet auch während des Sommerurlaubs. Laut aktueller Forsa-Umfrage haben 27 Prozent von 470 Befragten während des Urlaubs mobil gearbeitet. 22 Prozent arbeiteten demnach auf Reisen. 11 Prozent gaben an, von zu Hause aus etwa dienstliche Mails gelesen oder verschickt zu haben. (dpa/jW)
