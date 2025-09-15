Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 5 / Inland

Mobile Arbeit im Urlaub verbreitet

Hamburg. Rund jeder vierte Beschäftigte arbeitet auch während des Sommerurlaubs. Laut aktueller Forsa-Umfrage haben 27 Prozent von 470 Befragten während des Urlaubs mobil gearbeitet. 22 Prozent arbeiteten demnach auf Reisen. 11 Prozent gaben an, von zu Hause aus etwa dienstliche Mails gelesen oder verschickt zu haben. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro