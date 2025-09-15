Lürssen-Verkauf: ­IG Metall für Tarifbindung

Hamburg. Vor einer möglichen Übernahme der Lürssen-Militärwerften (NVL) fordert die zuständige Gewerkschaft, Tarifverträge beizubehalten. »Ohne Standort- und Beschäftigungssicherung sowie gute Tarifverträge wird kein neues Modell funktionieren«, sagte der Leiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich. Ihm zufolge gibt es in der Lürssen-Militärsparte unterschiedliche Tarifmodelle: Manche Standorte fallen unter den Metall-Flächentarifvertrag, andere, wie in Wolgast, unter einen schlechteren Haustarifvertrag. Als möglicher Käufer von NVL wird der Rüstungskonzern Rheinmetall gehandelt. Tarifbindung sei da nicht selbstverständlich, so Friedrich. (dpa/jW)