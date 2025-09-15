Viele leihen Geld für Lebensmitteleinkäufe
Frankfurt am Main. Viele Menschen finanzieren tägliche Ausgaben wie Lebensmitteleinkäufe auf Pump. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey. Demnach hat sich mehr als die Hälfte der unter 50jährigen hierzulande in den vergangenen 24 Monaten Geld geliehen – von Familienmitgliedern (44 Prozent), aber auch als Kredit von der Bank (40 Prozent). Abgesehen von Ausgaben fürs Auto (27 Prozent) verwendeten die Befragten das Geld vor allem zur Deckung alltäglicher Kosten, zum Kauf von Lebensmitteln (26,6 Prozent) oder Kleidung (21,4 Prozent). Durch die Inflation liegen die Lebensmittelpreise seit Monaten über dem Niveau des Vorjahres. (dpa/jW)
