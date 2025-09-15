Hoffmann: AfD »Erzfeind der Union«

Berlin. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Hoffmann, hat angesichts hoher Umfragewerte für die AfD in Sachsen-Anhalt betont, dass es sich bei der Partei um den »Erzfeind der Union« handle. Es könne »keine Zusammenarbeit mit der AfD geben«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sonnabend). Der Union werde »völlig ohne Grund« immer wieder unterstellt, sie könne mit der AfD kooperieren. Jüngste Wahlumfragen sahen die AfD Sachsen-Anhalt bei 39 Prozent Zustimmung, die CDU dagegen bei 27 Prozent. Die nur in Bayern antretende CSU kommt im Freistaat laut Umfragen auf 37 Prozent. (dpa/jW)