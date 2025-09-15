Hoffmann: AfD »Erzfeind der Union«
Berlin. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Hoffmann, hat angesichts hoher Umfragewerte für die AfD in Sachsen-Anhalt betont, dass es sich bei der Partei um den »Erzfeind der Union« handle. Es könne »keine Zusammenarbeit mit der AfD geben«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sonnabend). Der Union werde »völlig ohne Grund« immer wieder unterstellt, sie könne mit der AfD kooperieren. Jüngste Wahlumfragen sahen die AfD Sachsen-Anhalt bei 39 Prozent Zustimmung, die CDU dagegen bei 27 Prozent. Die nur in Bayern antretende CSU kommt im Freistaat laut Umfragen auf 37 Prozent. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Wut ausgebremstvom 15.09.2025
-
»Er muss in der Türkei um sein Leben bangen«vom 15.09.2025
-
Vorstoß für Vermögenvom 15.09.2025
-
Wider Krieg und Doppelmoralvom 15.09.2025
-
Streit um mobile Zukunftvom 15.09.2025
-
Seeleute für deutliches Heuer-Plusvom 15.09.2025