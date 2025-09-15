Union bestätigt Termin für Richterwahl

Berlin. Der nächste Versuch, die Wahl der drei neuen Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht durch das Parlament zu bringen, soll im Bundestag am 25. September stattfinden. Die Unionsfraktion bestätigte am Sonnabend den geplanten Termin. Die Kandidierenden sollen zuvor am 22. September vom Wahlausschuss des Parlaments offiziell aufgestellt werden. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die SPD-Fraktion nach dem Rückzieher ihrer Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf wegen öffentlichen Drucks von rechts gegen sie nun die Juristin Sigrid Emmenegger nominiert. (AFP/jW)