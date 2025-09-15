Union bestätigt Termin für Richterwahl
Berlin. Der nächste Versuch, die Wahl der drei neuen Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht durch das Parlament zu bringen, soll im Bundestag am 25. September stattfinden. Die Unionsfraktion bestätigte am Sonnabend den geplanten Termin. Die Kandidierenden sollen zuvor am 22. September vom Wahlausschuss des Parlaments offiziell aufgestellt werden. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die SPD-Fraktion nach dem Rückzieher ihrer Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf wegen öffentlichen Drucks von rechts gegen sie nun die Juristin Sigrid Emmenegger nominiert. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Wut ausgebremstvom 15.09.2025
-
»Er muss in der Türkei um sein Leben bangen«vom 15.09.2025
-
Vorstoß für Vermögenvom 15.09.2025
-
Wider Krieg und Doppelmoralvom 15.09.2025
-
Streit um mobile Zukunftvom 15.09.2025
-
Seeleute für deutliches Heuer-Plusvom 15.09.2025