Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 2 / Inland

Apotheker warnen vor Medikamentenmangel

Berlin. Apotheker warnen vor einem Mangel an Medikamenten im Winter. »Das Thema Lieferengpässe bei Arzneimitteln ist ein Dauerthema geworden«, sagte Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, der Bild am Sonntag. Aktuell seien mehr als 500 Medikamente offiziell als schwer verfügbar gemeldet, bei einigen liege sogar ein »Versorgungsmangel« vor, sagte Preis weiter. Besonders betroffen seien Antibiotikasäfte für Kinder, das Asthmamittel Salbutamol sowie ADHS-Medikamente. Grund für die Engpässe sei die Abhängigkeit von Produktionsstätten außerhalb Europas. (AFP/jW)

