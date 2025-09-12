Strasbourg. Unbekannte haben zwei Youtube-Kanäle des deutsch-französischen Kulturkanals Arte zeitweilig gehackt. Zwei der Accounts seien Ziel eines Angriffs geworden, teilte der Sender mit. »Der unautorisierte Zugriff wurde unterbunden, und wir betreiben eine umfassende Ursachen- und Umfangsanalyse.« Statt Dokumentationen und Konzerte liefen beim Hauptkanal und dem Kanal »Arte Concert« am Montag vormittag Videos, in denen es um Kryptowährung ging. Auch Inhalte mit dem US-Präsidenten Donald Trump und Unternehmer Elon Musk waren zeitweilig zu sehen. (dpa/jW)