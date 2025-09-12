Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Atomkraft und Erdgas weiter mit Klimasiegel
Luxemburg. Die EU-Kommission darf Atomkraft und Gas einem Urteil des Gerichts der EU zufolge weiterhin als klimafreundlich einstufen. Eine Klage Österreichs gegen die sogenannte Taxonomie wurde abgewiesen, wie das Gericht mitteilte. Derzeit stünden keine ausreichenden alternativen Technologien zur Verfügung. Gegen das Urteil kann Wien noch vor der nächsthöheren Instanz vorgehen, dem Gerichtshof der EU.(dpa/jW)
