Großstreik im öffentlichen Dienst Zyperns

Nikosia. Auf Zypern kam es am Donnerstag zu weitreichenden Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Sektor. Die Streiks betrafen neben Schulen, den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Teilen des Gesundheitswesens auch die Flughäfen Larnaka und Paphos, wie der Betreiberkonzern mitteilte. Betriebe der kritischen Infrastruktur wie der Strom- und Wasserversorgung arbeiteten mit Notpersonal weiter. Hintergrund ist ein festgefahrener Streit zwischen Gewerkschaften, Verbänden der »Arbeitgeber« und der Regierung über die Zukunft des automatischen Inflationsausgleichs, der seit 2023 nur noch zu zwei Dritteln gezahlt wird. (dpa/jW)