Athen will Steuerfreiheit für Waffenschmieden

Athen. Die griechische Regierung plant, Investitionen in die Rüstungsindustrie, die in den kommenden drei Jahren erfolgen, vollständig von der Einkommenssteuer zu befreien. Das kündigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis an. Es sollen dabei nicht nur klassische Rüstungsprojekte wie Panzer, Drohnen oder Waffensysteme begünstigt werden. Auch angrenzende Industriebereiche – etwa der Fahrzeugbau, die Luftfahrttechnik, Zulieferbetriebe sowie die Produktion von Komponenten und sogar Reifen – sollen darunter fallen, hieß es aus dem Finanzministerium. (dpa/jW)