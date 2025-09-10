Aus: Ausgabe vom 10.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Millionengeschäft für Rheinmetall in Ukraine
Mainz. Der Rüstungskonzern Rheinmetall will der Ukraine zur Drohnenabwehr sein neues Luftverteidigungssystem Skyranger liefern. Ein Vertrag werde am Mittwoch auf der Verteidigungsmesse DSEI in London unterzeichnet, sagte Vorstandschef Armin Papperger dem ZDF-Magazin »Wiso«. Nach Angaben des Magazins handelt es sich um ein Geschäft in dreistelliger Millionenhöhe. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Stillstand in Londons Tubevom 10.09.2025
-
Zalando: Repression für Israelvom 10.09.2025