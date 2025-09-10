Nachfolge in Murdochs Imperium steht fest

New York. Der Medienoligarch Rupert Murdoch hat es nach einer erbitterten Familienfehde doch noch geschafft, die rechtskonservative politische Ausrichtung seines Konzerns zu sichern. Grundlage ist ein milliardenschwerer Deal: Sein Sohn Lachlan Murdoch bekommt das Sagen in einer neuen Familienstiftung, über die der TV-Konzern Fox Corporation und die Zeitungsfirma News Corp. kontrolliert werden. Mit der nun erzielten Einigung geben James, Prudence und Elisabeth Murdoch ihre Beteiligungen auf. Sie bekommen laut New York Times dafür jeweils 1,1 Milliarden US-Dollar. Zum Imperium gehören der Sender Fox News sowie Zeitungen wie das Wall Street Journal, die New York Post und die britische Times. (dpa/jW)