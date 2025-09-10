»Copernicus«: Weltweit drittwärmster August
Paris. Der vergangene Monat ist der weltweit drittwärmste jemals aufgezeichnete August gewesen. Die globale Durchschnittstemperatur in dem Monat lag 1,29 Grad über dem vorindustriellen Niveau und damit leicht unter den noch höher liegenden Werten 2023 und 2024, wie das EU-Erdbeobachtungsprogramm »Copernicus« am Dienstag mitteilte. Der Südwesten Europas litt unter der dritten Hitzewelle des Sommers. Brände wüteten in Spanien und Portugal, während in weiten Teilen Asiens außerordentlich hohe Temperaturen gemessen wurden. Auch die Weltmeere erreichten nahezu Höchsttemperaturen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Stillstand in Londons Tubevom 10.09.2025
-
Zalando: Repression für Israelvom 10.09.2025