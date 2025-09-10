Gegründet 1947 Mittwoch, 10. September 2025, Nr. 210
Aus: Ausgabe vom 10.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

»Copernicus«: Weltweit drittwärmster August

Paris. Der vergangene Monat ist der weltweit drittwärmste jemals aufgezeichnete August gewesen. Die globale Durchschnittstemperatur in dem Monat lag 1,29 Grad über dem vorindustriellen Niveau und damit leicht unter den noch höher liegenden Werten 2023 und 2024, wie das EU-Erdbeobachtungsprogramm »Copernicus« am Dienstag mitteilte. Der Südwesten Europas litt unter der dritten Hitzewelle des Sommers. Brände wüteten in Spanien und Portugal, während in weiten Teilen Asiens außerordentlich hohe Temperaturen gemessen wurden. Auch die Weltmeere erreichten nahezu Höchsttemperaturen. (AFP/jW)

