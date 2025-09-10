Bergbaugigant Anglo Teck entsteht

London. Der Bergbaukonzern Anglo American schließt sich in einem milliardenschweren Deal mit dem kanadischen Rivalen Teck Resources zu einem neuen Branchenriesen zusammen. Durch die Fusion soll einer der fünf größten Kupferproduzenten der Welt entstehen. »Wir schaffen einen globalen Champion für kritische Mineralien«, sagte Anglo-Chef Duncan Wanblad am Dienstag. Das neue Unternehmen komme auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 53 Milliarden US-Dollar. Der fusionierte Konzern soll den Namen Anglo Teck tragen. Der Abschluss des Deals wird in den nächsten zwölf bis 18 Monaten erwartet. (Reuters/jW)