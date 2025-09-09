Südkorea will Reform des US-Visasystems

Seoul. Südkorea will Veränderungen bei der Vergabe von US-Visa erwirken. Außenminister Cho Hyun kündigte bei einer Anhörung am Montag an, er werde noch im Tagesverlauf in die USA reisen, um Gespräche aufzunehmen. Hintergrund ist die Großrazzia der US-Immigrationsbehörde ICE, bei der vergangene Woche auf einer Baustelle von Hyundai rund 300 Südkoreaner festgenommen wurden. (Reuters/jW)