Gegründet 1947 Dienstag, 9. September 2025, Nr. 209
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 09.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

China: Exportplus trotz Flaute bei US-Handel

Beijing. Im August hat es einen deutlichen Rückgang chinesischer Exporte in die USA gegeben. Wie die Zollverwaltung in Beijing am Montag mitteilte, gingen die Lieferungen in die Vereinigten Staaten im Jahresvergleich um rund 33 Prozent zurück. Dennoch nahm der Gesamtexport der Volksrepublik um 4,4 Prozent zum Vorjahresmonat zu. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro