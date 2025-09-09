Aus: Ausgabe vom 09.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
China: Exportplus trotz Flaute bei US-Handel
Beijing. Im August hat es einen deutlichen Rückgang chinesischer Exporte in die USA gegeben. Wie die Zollverwaltung in Beijing am Montag mitteilte, gingen die Lieferungen in die Vereinigten Staaten im Jahresvergleich um rund 33 Prozent zurück. Dennoch nahm der Gesamtexport der Volksrepublik um 4,4 Prozent zum Vorjahresmonat zu. (dpa/jW)
