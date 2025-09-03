Merz will fünf Milliarden Euro beim »Bürgergeld« kürzen

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seine Kürzungsabsichten konkretisiert. »Wenn wir uns nicht mehr trauen, in einem Transfersystem, das in die falsche Richtung läuft, zehn Prozent einzusparen, dann versagen wir vor dieser Aufgabe«, sagte er in einem Interview von Sat.1. »Nach wie vor bin ich davon fest überzeugt, dass sich zehn Prozent in diesem System einsparen lassen müssen.« Das Bürgergeld kostet derzeit rund 50 Milliarden Euro im Jahr. Auf Nachfrage bestätigte Merz, dass es um etwa fünf Milliarden Euro Ersparnis gehe. »Das ist ein Betrag, der muss möglich sein.« (dpa/jW)