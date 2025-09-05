RTL: Aktienrückkauf für Sky-Finanzierung

Luxemburg. RTL-Gruppe hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Wie der Medienkonzern am Mittwoch mitteilte, sollen dabei bis zu vier Millionen Aktien von Eignern zurückgekauft werden. Als Grund nannte RTL eine variable Komponente bei der Übernahme von Sky Deutschland. Dessen Muttergesellschaft Comcast könne diese auslösen, sobald der Kurs der RTL-Group-Aktien 41 Euro übersteige. Dafür wolle man einen Bestand an Aktien zur Begleichung anlegen. (jW)