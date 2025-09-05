MFE hält zwei Drittel von Pro-sieben-Sat.1

Mailand. Die italienische Media for Europe-Holding (MFE) hält eine deutliche Mehrheit an Pro-sieben-Sat.1. Wie die Beteiligungsgesellschaft der Familie des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi am Donnerstag mitteilte, erhöhte sie ihren Anteil an der bayrischen Senderkette auf 75,61 Prozent. Zuvor waren es noch rund 30 Prozent gewesen. Die tschechische PPF-Gruppe hatte die große Übernahme ermöglicht, weil sie ihren Anteil von 15,68 Prozent an MFE veräußerte. Sie zog sich nun ganz vom Sender zurück.

Mit der Dreiviertelmehrheit von mehr als 75 Prozent ist MFE ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag möglich, der ihr vollen Zugriff auf die Finanzmittel von Pro-sieben-Sat.1 gäbe. Mit mehr als 50 Prozent kann MFE Umsätze und Gewinne bereits voll in die eigene Bilanz aufnehmen. (Reuters/jW)