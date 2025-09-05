Frankreich: Hohe Strafen für Google und Shein

Paris. Frankreichs Datenschutzbehörde CNIL hat wegen Datenschutzverstößen Strafen in Millionenhöhe über den US-Konzern Google und den Onlinehändler Shein verhängt. Beide Unternehmen sammelten Nutzerdaten ohne ausdrückliche Zustimmung, teilte die CNIL am Mittwoch abend mit. Google soll deshalb 325 Millionen Euro zahlen, Shein 150 Millionen Euro. Beide Unternehmen sollen ohne Nutzerzustimmung sogenannte Werbecookies plaziert haben. Teils seien so »massive« Datenmengen angehäuft worden. (AFP/jW)