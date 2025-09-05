Gegründet 1947 Freitag, 5. September 2025, Nr. 206
Aus: Ausgabe vom 05.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Batterieproduktion in Europa hängt zurück

München. Europäische Autohersteller sind nahezu gänzlich von Batterien aus asiatischer Produktion abhängig. Nach am Donnerstag vorgestellten Berechnungen der Unternehmensberatung Deloitte stammten 2024 lediglich 13 Prozent der weltweit hergestellten Batterien aus europäischen Fabriken, jedoch seien auch hiervon 97 Prozent in Zweigwerken chinesischer und südkoreanischer Unternehmen gefertigt worden. China habe demnach einen Anteil von 70 Prozent an der weltweiten Herstellung von E-Auto-Batterien. (dpa/jW)

