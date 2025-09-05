Exxon prüft Abstoßen von Chemieanlagen
Houston. Der US-Mineralölkonzern Exxon Mobil erwägt wegen der US-Importzölle den Verkauf seiner Chemieanlagen in Großbritannien und Belgien. Wie die Financial Times am Donnerstag berichtete, steht Exxon in Gesprächen über einen möglichen Verkauf der Anlagen. Auch eine Schließung sei diskutiert worden. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund der US-Zollpolitik und Branchenkonkurrenz aus China. Exxon äußerte sich dazu nicht. Auch andere Branchengrößen wie Lyondell Basell reduzieren ihre Präsenz in Europa.(Reuters/jW)
