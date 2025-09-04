Gegründet 1947 Donnerstag, 4. September 2025, Nr. 205
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.09.2025, Seite 15 / Betrieb & Gewerkschaft

Dritter Streik bei Tik Tok in Berlin

Berlin. Am Mittwoch wurde bei Tik Tok in Berlin zum dritten Mal gestreikt. Hintergrund ist die anhaltende Weigerung des Unternehmens, Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag aufzunehmen. Immer mehr Kollegen aus anderen Abteilungen schlössen sich trotz Einschüchterungsversuchen an, wie Verdi erklärte. Demnach entließ Tik Tok zunächst 150 Beschäftigte der Abteilung Trust and Safety, am Freitag kündigte das Unternehmen zusätzlich neun Kollegen aus dem Bereich Live. Offiziell gehe es um Umstrukturierungen. Doch betroffen sei laut Verdi auch eine Kollegin, die in einem nicht restrukturierten Bereich tätig war und sich besonders für die Belange der Gekündigten eingesetzt hatte. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro