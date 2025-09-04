Dritter Streik bei Tik Tok in Berlin

Berlin. Am Mittwoch wurde bei Tik Tok in Berlin zum dritten Mal gestreikt. Hintergrund ist die anhaltende Weigerung des Unternehmens, Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag aufzunehmen. Immer mehr Kollegen aus anderen Abteilungen schlössen sich trotz Einschüchterungsversuchen an, wie Verdi erklärte. Demnach entließ Tik Tok zunächst 150 Beschäftigte der Abteilung Trust and Safety, am Freitag kündigte das Unternehmen zusätzlich neun Kollegen aus dem Bereich Live. Offiziell gehe es um Umstrukturierungen. Doch betroffen sei laut Verdi auch eine Kollegin, die in einem nicht restrukturierten Bereich tätig war und sich besonders für die Belange der Gekündigten eingesetzt hatte. (jW)