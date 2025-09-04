Urteil: Zalando weiterhin »sehr große« Plattform
Luxemburg. Der Onlinemodehändler Zalando ist mit einer Klage gegen seine Einstufung als sehr große Onlineplattform durch die EU-Kommission am Mittwoch gescheitert. Somit gelten weiterhin strengere Regeln für den Konzern, beispielsweise bei der Moderation von Inhalten und der Offenlegung von Algorithmen zur Steuerung von Inhalten und Werbung. Als »sehr groß« gelten in der EU Plattformen mit mehr als 45 Millionen monatlichen Nutzern. Zalando kommt nach Einschätzung der Kommission auf mehr als 83 Millionen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Druck von Finanzmärktenvom 04.09.2025
-
Mount Everest hat ein Müllproblemvom 04.09.2025