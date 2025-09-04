Urteil: Zalando weiterhin »sehr große« Plattform

Luxemburg. Der Onlinemodehändler Zalando ist mit einer Klage gegen seine Einstufung als sehr große Onlineplattform durch die EU-Kommission am Mittwoch gescheitert. Somit gelten weiterhin strengere Regeln für den Konzern, beispielsweise bei der Moderation von Inhalten und der Offenlegung von Algorithmen zur Steuerung von Inhalten und Werbung. Als »sehr groß« gelten in der EU Plattformen mit mehr als 45 Millionen monatlichen Nutzern. Zalando kommt nach Einschätzung der Kommission auf mehr als 83 Millionen. (AFP/jW)