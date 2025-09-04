EU: Ausbau von Windkraft schwächelt
Brüssel. Der Bau neuer Windkraftanlagen in Europa ist in der ersten Jahreshälfte hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Lobbyverband Wind Europe senkte am Mittwoch seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 von ursprünglich 22,5 Gigawatt an neu gewonnenen Energieproduktionskapazitäten auf nurmehr 19. Europaweit seien im bisherigen Jahr Windkraftanlagen mit Kapazitäten von 6,8 Gigawatt neu gebaut worden, davon 5,3 innerhalb der EU und 2,2 in der BRD. Beklagt wurde von Unternehmensseite der Zustand des Stromnetzes und die mangelnde maritime Infrastruktur zum Bau von Offshoreanlagen. (dpa/jW)
