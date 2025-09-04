Thyssenkrupp baut mehr Waffen in Indien
Düsseldorf. Die Thyssenkrupp-Marine-Tochter (TKMS) will die Zusammenarbeit mit Rüstungsfirmen in Indien intensivieren. Man habe hierzu mit dem in Hyderabad ansässigen Betrieb VEM Technologies eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte TKMS am Mittwoch mit. Dies sei die Grundlage für eine in Indien angesiedelte Produktion von Schwergewichtstorpedos. Zusätzlich intensiviert TKMS die Zusammenarbeit mit dem indischen Unternehmen CFF Fluid Control Limited, einem Produzenten von Waffensystemen für die indische Marine. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Druck von Finanzmärktenvom 04.09.2025
-
Mount Everest hat ein Müllproblemvom 04.09.2025