Thyssenkrupp baut mehr Waffen in Indien

Düsseldorf. Die Thyssenkrupp-Marine-Tochter (TKMS) will die Zusammenarbeit mit Rüstungsfirmen in Indien intensivieren. Man habe hierzu mit dem in Hyderabad ansässigen Betrieb VEM Technologies eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte TKMS am Mittwoch mit. Dies sei die Grundlage für eine in Indien angesiedelte Produktion von Schwergewichtstorpedos. Zusätzlich intensiviert TKMS die Zusammenarbeit mit dem indischen Unternehmen CFF Fluid Control Limited, einem Produzenten von Waffensystemen für die indische Marine. (Reuters/jW)