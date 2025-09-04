US-Gericht: Google wird nicht zerschlagen

Washington. Die US-Regierung ist mit dem Versuch gescheitert, gerichtlich eine Zerschlagung des Internetriesen Google zu erwirken. Nach dem am Dienstag (Ortszeit) verkündeten Urteil wird der Konzern nicht gezwungen, den Browser Chrome und das Handybetriebssystem Android abzustoßen. Untersagt wurde jedoch, exklusive Vereinbarungen zur Verbreitung von Google-Diensten mit anderen Anbietern zu treffen. Zudem müssen künftig bestimmte Daten mit Konkurrenten geteilt werden. Das Unternehmen kündigte an, Berufung einzulegen. Bereits im vergangenen Jahr war Google durch das Gericht als Monopolist eingestuft worden. (dpa/jW)