»Genozid in Gaza mit deutscher Beteiligung: Was tun?« Viele Menschenrechtsorganisationen stufen das Geschehen nicht allein als Krieg, sondern als Genozid ein. Deutschland ist der zweitgrößte Waffenlieferant Israels und leistet von Anfang an politische Unterstützung. Donnerstag, 4.9., 19 Uhr. Ort: Saalbau Südbahnhof, Hedderichstr. 51, Frankfurt am Main. Veranstalter: ATTAC, DIDF, DKP und viele andere

»150 Jahre Gothaer Parteitag und Marx’ Kritik des Gothaer Programms«. Tagung. Anmeldung: slivi@arbeitundleben-thueringen.de. Sonnabend, 6.9., 10 Uhr. Ort: Tivoli, Am Tivoli 3, Gotha. Veranstalter: »Arbeit und Leben Thüringen« und andere

»Deutsche Besatzung in Frankreich. Kollaboration, Widerstand und deutsche Nachkriegskarrieren«. Buchvorstellung mit Autor Gerhard Bökel, ehemaliger hessischer Innenminister. In seinem 2022 erschienenen Buch beschreibt er die Kollaboration, den Widerstand und die Nachkriegskarrieren von Akteuren und Tätern. Freitag, 5.9., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Frankfurt am Main. Veranstalter: KunstGesellschaft

»›Unerbittlich das Richtige zeigend‹ – Helene Weigel zum 125. Geburtstag von Helene Weigel«. Vortrag und Gespräch. Im Rahmen der Sonderausstellung »Helli in zeitgenössischer Kunst des 20. Jahrhunderts« erinnern Juliane Grützmacher und Iliane Thiemann mit Vortrag und Gespräch an die Schauspielerin und Intendantin. Sonnabend, 6.9., 16 Uhr. Ort und Veranstalter: Brecht-Weigel-Haus, Bertolt-Brecht-Str. 30, Buckow