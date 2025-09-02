Gegründet 1947 Dienstag, 2. September 2025, Nr. 203
Aus: Ausgabe vom 02.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Chinesische Industrie wieder zuversichtlicher

Beijing. Die Stimmung in Chinas Industrie hat sich im August aufgehellt, bleibt jedoch verhalten. Wie das Statistikamt in Beijing mitteilte, lag der staatliche Einkaufsmanagerindex, der die Stimmung in eher größeren und staatlichen Unternehmen abbildet, im August bei 49,4 Punkten. Das ist zwar ein Anstieg von 0,1 Punkten im Vergleich zum Vormonat, bleibt aber unter dem kritischen Schwellenwert von 50. Ist der Index niedriger, signalisiert dies eine schrumpfende Industrieaktivität. (dpa/jW)

