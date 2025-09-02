Südkoreas Halbleiter-exporte auf Rekordhoch

Seoul. Südkorea hat im August Halbleiter im Rekordwert von 15,1 Milliarden US-Dollar (12,9 Milliarden Euro) exportiert. Die Summe lag mehr als ein Drittel über dem Vorjahresmonat, wie das Industrieministerium in Seoul am Montag mitteilte. Hauptgründe seien die Nachfrage nach Chips aus China und Ausnahmen von den US-Zöllen für Halbleiter. Die Aktien großer Chiphersteller wie Samsung Electronics und SK Hynix fielen am Montag dennoch. Das US-Handelsministerium hatte am Freitag eine Ausnahmeregelung für südkoreanische Chiphersteller widerrufen, wonach die Unternehmen US-Technologie in ihren Werken in China nutzen durften. (AFP/jW)