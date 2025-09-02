Gegründet 1947 Dienstag, 2. September 2025, Nr. 203
Aus: Ausgabe vom 02.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Lkw-Fahrer streiken gegen EU-Verordnung

Sarajevo. Mindestens 6.000 Lastwagenfahrer haben am Montag in Bosnien-Herzegowina gestreikt. Der Protest richtete sich laut dem Fahrerverband Konzorcijum BIH gegen eine Verordnung der EU, wonach sich Lkw-Fahrer aus Drittländern in einem Zeitraum von 180 Tagen ohne Visum nur maximal 90 Tage im Schengen-Raum aufhalten dürfen. Der Verband, dem nach eigenen Angaben zwischen 15.000 und 18.000 Fahrer angehören, drängt bereits seit Monaten auf eine Ausnahmeregelung oder alternativ auf eine Erfassung nach Stunden statt nach Tagen. Die EU ist der wichtigste Handelspartner Bosnien-Herzegowinas. (AFP/jW)

