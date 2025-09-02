EU-Arbeitslosigkeit im Juli leicht rückläufig

Luxemburg. Die Erwerbslosigkeit in der Europäischen Union ist im Juli im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgegangen. Die saisonbereinigte Quote lag im Juli bei 5,9 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter der vom Juni, wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Im Juli 2024 hatte sie in der EU ebenfalls bei sechs Prozent gelegen. Ebenso sank die Erwerbslosigkeit in den 20 Ländern der Euro-Zone im Juli leicht auf 6,2 Prozent. Im Juni hatte sie noch bei 6,3 Prozent (Juli 2024: 6,4 Prozent) gelegen. Für Deutschland gab Eurostat die Arbeitslosenquote mit 3,7 Prozent an. (AFP/jW)