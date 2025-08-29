Nature Picture Library/IMAGO Dunkel war’s, der Mond schien helle: Zu den Pipelines bitte hier entlang

Die Festnahme des Ukrainers Sergij K. in Italien bringt wieder ein wenig Bewegung in die Berichterstattung über die Ermittlungen zu den Hintergründen der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines. Der Version der Ereignisse, auf die sich deutsche Behörden und angeschlossene Medien festgelegt haben, werden einige weitere Pinselstriche hinzugefügt. Kurz vor dem dritten Jahrestag der Anschläge wollen deutsche Ermittler sämtliche Personen identifiziert haben, die 2022 zu dem Kommando, das die Anschläge ausgeführt hat, gehört haben sollen. Es handelt sich demnach um sieben Männer und Frauen, alle aus der Ukraine.

Ein Verdächtiger sei im Dezember 2024 in der Ostukraine im Kampf gegen russische Truppen getötet worden; gegen die übrigen sechs seien Haftbefehle erwirkt worden, von denen einer bereits vollstreckt worden sei. Das berichtete am Mittwoch der Rechercheverbund aus Zeit, Süddeutscher Zeitung und ARD, der augenscheinlich beste Verbindungen zu den Ermittlern und den diversen Diensten hat.

Das Kommando soll nach diesen Erkenntnissen aus einem Skipper, einem Koordinator und Leiter, nämlich Sergij K., einem Sprengstoffexperten und vier Tauchern bestanden haben. Die Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet, dass die Gruppe vom ukrainischen Staat unterstützt wurde – unter anderem, weil diese Personen mit echten ukrainischen Personaldokumenten unterwegs waren, die aber falsche Identitäten auswiesen.

Die Süddeutsche Zeitung unkte, die Ermittlungsergebnisse könnten »Wellen schlagen«. Tatsächlich ist davon nichts zu merken. Eher entsteht der Eindruck, dass mit diesen dosierten Informationen die 2023 ins Spiel gebrachte »ukrainische Spur« unterfüttert werden soll, von der manche Beobachter sagen, sie diene dazu, von den eigentlichen Verantwortlichen abzulenken. Der US-Investigativjournalist Seymour Hersh vertrat bereits 2023 unter Berufung auf eigene Quellen die Ansicht, von einem norwegischen Stützpunkt aus operierende US-Marinetaucher hätten die Sprengsätze angebracht. In westlichen Medien war nach den Anschlägen zunächst versucht worden, den Verdacht gegen Moskau zu lenken. Als sich das als offensichtlich unhaltbar erwies, wurde die Spur in die Ukraine präsentiert.

Politische Folgen soll diese Spur aber nicht haben. Die Süddeutsche versichert, dass man im Bundeskanzleramt scharf zwischen dem »rechtsstaatlichen Verfahren« einer unabhängigen Justiz und der »unerschütterlichen politischen Unterstützung« der Ukraine unterscheide. Das hochsensible Thema habe bei den bisherigen Gesprächen der neuen Bundesregierung mit der ukrainischen Regierung keine Rolle gespielt. Von einem »Beben im politischen Berlin« kann also keine Rede sein.

Dazu passt die Reaktion einer Ministeriumssprecherin auf eine Frage von Florian Warweg vom Portal Nachdenkseiten in der Bundespressekonferenz am Mittwoch. Warweg hatte wissen wollen, ob die Festnahme von K. sowie die mögliche Involvierung ukrainischer Stellen beim Treffen von Finanzminister Lars Klingbeil mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodomir Selenskij eine Rolle gespielt hätten. Und ob die Bundesregierung, wenn sich diese Involvierung bestätige, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine streichen werde. Die Sprecherin ging darauf nicht näher ein. Ob die Festnahme Thema des Gesprächs gewesen sei, könne sie nicht sagen.

Sergij K. sitzt seit seiner Festnahme im Gefängnis in Rimini und lässt über seinen Anwalt alle Vorwürfe zurückweisen. Die italienische Justiz will kommende Woche über seine Auslieferung nach Deutschland entscheiden. Einen zweiten Verdächtigen, Wsewolod K., führe die Polizeibehörde von Kiew seit Ende 2024 als »vermisste Person«. Er soll noch 2024 zur militärischen Ausbildung in Deutschland gewesen sein.

An der Version des Tathergangs, die von deutschen Behörden über ausgewählte Medien verbreitet wird, sind mehrfach Zweifel angemeldet worden. So wiesen Tauchexperten darauf hin, dass ein so kleines Kommando von einem so kleinen Schiff aus nicht die schweren Sprengladungen bei schwerer See mit meterhohen Wellen in 90 Metern Tiefe angebracht haben könne. Dafür sei eine tonnenschwere Ausrüstung erforderlich gewesen. Zudem sei das Schadensbild an den über 70 Kilometer auseinanderliegenden Sprengstellen so unterschiedlich, dass von unterschiedlichen Teams ausgegangen werden müsse.