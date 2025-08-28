China will Chipproduktion verdreifachen

Bangalore. Chinesische Halbleiterfirmen wollen ihre Produktion von Spezialchips für künstliche Intelligenz einem Bericht der Financial Times (FT) zufolge im kommenden Jahr verdreifachen. In den kommenden Monaten solle ein neues Werk für Huawei-Prozessoren den Betrieb aufnehmen, schrieb die FT am Mittwoch. Zwei weitere Fabriken würden im kommenden Jahr mit der Fertigung beginnen. China forciert den Ausbau der heimischen Chipproduktion. Damit will sich das Land unabhängiger von Lieferungen westlicher Hersteller wie Nvidia machen, vor denen die Regierung in Beijing wegen Sicherheitsbedenken vor kurzem gewarnt hatte. (Reuters/jW)