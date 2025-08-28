Rheinmetall soll Lockheed-Raketen herstellen

Berlin. Der US-Kriegswaffenproduzent Lockheed Martin will Raketen vom Typ »Atacms« und »Hellfire« bei Rheinmetall in Deutschland herstellen lassen. Lockheed-Europachef Dennis Göge erklärte gegenüber der Wirtschaftswoche am Mittwoch, bereits mit dem Düsseldorfer Rüstungsunternehmen über zusätzliche Fertigung der entsprechenden Waffensysteme im Gespräch zu sein. Die Raketen sollen im gleichentags eröffneten Werk in Unterlüß gebaut werden, hieß es weiter. Die Liste der von Rheinmetall zu fertigenden »Produkte« sei aber noch »nicht final«. Rheinmetall fertigt bereits Rumpfteile für den F-35-Atombomber des US-Konzerns an. (AFP/jW)