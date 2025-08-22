Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Aus: Ausgabe vom 22.08.2025, Seite 15 / Feminismus

Junge Frauen rücken ab von der Pille

Berlin. Die Pille als Verhütungsmittel wird bei jungen Frauen in Deutschland immer unbeliebter. 2024 ließen sich nur noch 22 Prozent der unter 22jährigen Frauen und Mädchen die Pille verschreiben, wie eine am Montag in Berlin veröffentlichte Analyse der Krankenkasse AOK zeigt. 2015 lag dieser Anteil noch bei 43 Prozent. AOK-Expertin Eike Eymers nennt eine bessere Aufklärung zu Risiken hormoneller Verhütung als Grund für die rückläufigen Pillenverordnungen. (AFP/jW)

