Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.08.2025, Seite 15 / Feminismus

Reaktionäres Trendwort kommt in Lexikon

London. Das britische Wörterbuch »Cambridge Dictionary« hat durch soziale Netzwerke bekanntgewordene Begriffe wie »Tradwife« in seine Onlineausgabe aufgenommen. Der Herausgeber Cambridge University Press erklärte am Montag, in den vergangenen zwölf Monaten seien mehr als 6.000 neue Wörter hinzugefügt worden. Das aus den englischen Wörtern für »traditionell« und »Ehefrau« zusammengesetzte Schachtelwort »Tradwife« stehe für einen »Trend auf Instagram und Tik Tok, der traditionelle Geschlechterrollen begrüßt«, führen die Herausgeber aus, die erwarten, dass der Begriff sich im Englischen einbürgert. (AFP/jW)

