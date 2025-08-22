Chinesinnen entdecken alte Geheimschrift wieder

Jiangyong. In China entdecken immer mehr junge Frauen die Geheimschrift Nüshu wieder. Sie entstand vor rund 400 Jahren in Jiangyong in der Provinz Hunan, als Frauen noch nicht zur Schule gehen durften. Damals lernten sie heimlich die chinesischen Schriftzeichen und entwickelten daraus ihre eigene Schrift, um geheime Botschaften übermitteln zu können. Heute erlebt Nüshu laut AFP ein Revival: »Es ist ein einzigartiges Schriftsystem, das den Frauen gehört«, sagt die 22jährige Zou Kexin, die einen Kurs in Nüshu besucht. Die 21jährige Pen Shengwen nennt Nüshu einen »Zufluchtsort«, um ungestört kommunizieren zu können. (AFP/jW)