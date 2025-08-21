Israelische Firma übernimmt Elvo
Athen. Der griechische Kriegsproduzent Elvo ist vollständig von einem israelischen Konsortium übernommen worden. Wie die Athener Tageszeitung Ta Nea am Mittwoch berichtete, erwarb das Unternehmen SK Group im August 2025 auch die bislang verbliebenen 21 Prozent der Unternehmensanteile vom griechischen Staat. Elvo gilt als größter Fahrzeugbauer des Landes. Produziert werden vor allem gepanzerte Militär- und Polizeifahrzeuge. Das Unternehmen war in der Vergangenheit unter anderem an der Montage deutscher »Leopard«-Panzer beteiligt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Insolvenzkrise in Österreichvom 21.08.2025
-
»Lebensmittelpatriotismus« und Giftverbotvom 21.08.2025