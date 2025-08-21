Israelische Firma übernimmt Elvo

Athen. Der griechische Kriegsproduzent Elvo ist vollständig von einem israelischen Konsortium übernommen worden. Wie die Athener Tageszeitung Ta Nea am Mittwoch berichtete, erwarb das Unternehmen SK Group im August 2025 auch die bislang verbliebenen 21 Prozent der Unternehmensanteile vom griechischen Staat. Elvo gilt als größter Fahrzeugbauer des Landes. Produziert werden vor allem gepanzerte Militär- und Polizeifahrzeuge. Das Unternehmen war in der Vergangenheit unter anderem an der Montage deutscher »Leopard«-Panzer beteiligt. (dpa/jW)