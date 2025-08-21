Airbus in Großbritannien vor Streik

London. Airbus in Großbritannien steht im September vor einem zehntägigen Streik. Die Gewerkschaft Unite, die mehr als 3.000 Airbus-Beschäftigte vertritt, teilte am Mittwoch mit, 90 Prozent ihrer Mitglieder hätten sich in der laufenden Tarifauseinandersetzung für den Ausstand ausgesprochen, obwohl der Flugzeugbauer ein verbessertes Angebot vorgelegt hatte. Im britischen Werk werden die Flügel für Verkehrsflugzeuge und Militärmaschinen gebaut. (Reuters/jW)