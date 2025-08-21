Gegründet 1947 Donnerstag, 21. August 2025, Nr. 193
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Airbus in Großbritannien vor Streik

London. Airbus in Großbritannien steht im September vor einem zehntägigen Streik. Die Gewerkschaft Unite, die mehr als 3.000 Airbus-Beschäftigte vertritt, teilte am Mittwoch mit, 90 Prozent ihrer Mitglieder hätten sich in der laufenden Tarifauseinandersetzung für den Ausstand ausgesprochen, obwohl der Flugzeugbauer ein verbessertes Angebot vorgelegt hatte. Im britischen Werk werden die Flügel für Verkehrsflugzeuge und Militärmaschinen gebaut. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro