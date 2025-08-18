Apfelbauern erwarten reiche Ernte

Berlin. Die deutschen Apfelbauern erwarten 2025 eine gute Ernte. »Nach zwei schwächeren Jahren rechnen wir dieses Jahr mit einer Ernte von ungefähr einer Million Tonnen Äpfel«, sagte der Geschäftsführer der Bundesfachgruppe Obstbau, Joerg Hilbers, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nach Angaben vom Sonnabend. 2024 wurden laut Statistischem Bundesamt 872.000 Tonnen geerntet – eine Million Tonnen würden also ein Plus von etwa 15 Prozent bedeuten. Im europäischen Ausland falle die Apfelernte »etwas unterdurchschnittlich« aus. (AFP/jW)